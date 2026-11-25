Toujours observateur attentif du circuit, Boris Becker a donné quelques avis tranchés lors d’une récente interview accordée à la Gazzetta dello Sport.
L’ancien numéro 1 mondial s’est notamment exprimé sur les trois défaites en deux sets de Flavio Cobolli (7e) au Masters de Turin la semaine dernière.
« Je pense qu’il a été un peu dépassé par la situation. Il a bien joué, mais il doit éviter certaines erreurs dans les moments décisifs. Les grands joueurs, quand l’enjeu est important, ne font pas d’erreurs. C’est, je crois, la principale différence entre Alcaraz, Zverev, Sinner, Medvedev à leur meilleur niveau et peut‐être tous les autres. Quoi qu’il en soit, Flavio doit être très satisfait de sa saison, et je le félicite chaleureusement pour son année sensationnelle. »
Et Flavio Cobolli n’a pas dit son dernier mot en 2026 puisqu’il va tenter d’aider l’Italie, cette semaine à Bologne, à remporter un quatrième titre consécutif en Coupe Davis.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.