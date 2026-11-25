Toujours obser­va­teur attentif du circuit, Boris Becker a donné quelques avis tran­chés lors d’une récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

L’ancien numéro 1 mondial s’est notam­ment exprimé sur les trois défaites en deux sets de Flavio Cobolli (7e) au Masters de Turin la semaine dernière.

« Je pense qu’il a été un peu dépassé par la situa­tion. Il a bien joué, mais il doit éviter certaines erreurs dans les moments déci­sifs. Les grands joueurs, quand l’enjeu est impor­tant, ne font pas d’er­reurs. C’est, je crois, la prin­ci­pale diffé­rence entre Alcaraz, Zverev, Sinner, Medvedev à leur meilleur niveau et peut‐être tous les autres. Quoi qu’il en soit, Flavio doit être très satis­fait de sa saison, et je le féli­cite chaleu­reu­se­ment pour son année sensationnelle. »

Et Flavio Cobolli n’a pas dit son dernier mot en 2026 puisqu’il va tenter d’aider l’Italie, cette semaine à Bologne, à remporter un quatrième titre consé­cutif en Coupe Davis.