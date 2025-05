El Nacion, le quoti­dien argentin de réfé­rence revient sur les décla­ra­tions récentes de Boris Becker qui était présent aux Laureus Awards. L’ancien joueur alle­mand s’est confié comme jamais et il a bien voulu revenir sur ses frasques mais aussi tirer un premier bilan alors qu’il est âgé de 57 ans. Comme d’ha­bi­tude, ses mots sont un peu « too much » mais cela fait partie du personnage.

« Je repense à ma vie avec une grande fierté. Elle a été intense. Je ne savais pas qu’on pouvait vivre autant de choses en 57 ans. Au bout d’un moment, le tennis est devenu ennuyeux, car je savais exac­te­ment ce qu’il me fallait faire pour gagner. Une fois qu’on l’a pratiqué encore et encore, il n’y a plus de mystère. Je me suis ennuyé et j’ai voulu essayer de nouvelles choses. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai réussi certaines choses, j’ai commis de graves erreurs, mais j’ai vécu des expé­riences que je n’au­rais jamais cru possibles, et je suis toujours là pour ensei­gner à mes quatre enfants sans qu’ils aient à apprendre dans les manuels scolaires. »