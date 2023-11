Récemment de passage sur le podcast d’Eurosport Allemagne, Das Gelbe vom Ball, Boris Becker s’est montré très dur et intran­si­geant envers Carlos Alcaraz.

Selon lui, « n’im­porte quel joueur » peut réaliser une grande saison sans jamais parvenir à confirmer sur la durée. L’ancien cham­pion Allemand conclut même en esti­mant que l’Espagnol ne s’est pas « déve­loppé ».

« Se battre avec Djokovic, devenir n°1 mondial et remporter Wimbledon pour la première fois… Maintenir ce niveau est la chose la plus diffi­cile du tennis. N’importe qui peut réaliser un bon tournoi ou une bonne année de temps en temps, mais main­tenir ce niveau au fil des années est le véri­table défi. Mon dicton préféré dans ce contexte est : ‘Le vestiaire ne dort jamais’. Cela signifie que les autres joueurs ont compris comment il fallait jouer contre Alcaraz pour avoir une chance contre lui. C’est ce qui est arrivé. D’autres joueurs se sont déve­loppés et Alcaraz ne l’a pas fait. Les meilleurs joueurs se sont adaptés à son jeu et savent le contrer. Je suis convaincu qu’Alcaraz va devoir préparer quelque chose de nouveau ou de diffé­rent avec Juan Carlos Ferrero (son coach, ndlr) cet hiver et s’améliorer. »