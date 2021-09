Lors du podcast d’Eurosport, Boris Becker tord le coup à ceux qui pensent qu’Alexandre Zverev est tombé face à Novak Djokovic pour des raisons mentales.

Selon lui, on a vu le meilleur Sascha de son histoire dans un tournoi du Grand Chelem : « Les statis­tiques face au Top 10 en Grand Chelem existent, on ne peut les nier mais je ne pense pas qu’Alexander ait échoué contre Djokovic pour des raison mentales. C’est meilleur Zverev que j’ai vu jusqu’à présent et s’il continue comme ça, il sera le prochain de la jeune garde qui gagnera un tournoi du Grand Chelem » a expliqué Boris Becker.

Cette décla­ra­tion confirme que Boum Boum est devenu un vrai fan de Sascha, et qu’il n’a pas renoncé à vouloir peut‐être joué un rôle dans l’évo­lu­tion de la carrière d’Alexandre. Pour l’ins­tant, cela n’a pas eu vrai­ment d’im­pact puisque Alexander semble s’épa­nouir avec un team 1000% familial.