Dans son podcast coanimé avec Andrea Petkovic, Boris Becker a récemment suggéré à Alexander Zverev de rapidement commencer sa préparation pour le Masters 1000 de Cincinnati, après son passage à vide à Montréal.
Ce n’est pas la seule information à retenir de Boum‐Boum. Analyste aguerrie, avec son travail de consultant chez Eurosport et la BBC notamment, le sextuple champion en Grand Chelem a un autre conseil pour son compatriote. L’ancien numéro un mondial estime que le lauréat de Roland‐Garros 2026 devra impulser une mue à son jeu d’ici deux ans, s’il souhaite continuer à performer au plus haut niveau. Un avis loin d’être dénué de sens, le joueur sera âgé de 31 ans en 2028 et devra faire face à de jeunes loups aux dents toujours plus longues.
« C’est une étape majeure. Ce qu’il a accompli au cours des huit dernières semaines, à 29 ans, est remarquable. Il a réalisé son rêve d’enfant en remportant Roland‐Garros, il est devenu champion du Grand Chelem, et c’est comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. On ne peut pas se consacrer uniquement au tennis toute la journée. Pour moi, il faut avoir une vie en dehors des courts, quelque chose qui permette de garder les pieds sur terre, et des personnes qui vous aiment même quand vous perdez. Je pense qu’il peut conserver son niveau actuel pendant encore un an et demi à deux ans. Après cela, il faudra qu’il évolue », indique l’Allemand, dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 11:56