Dans son podcast coanimé avec Andrea Petkovic, Boris Becker a récem­ment suggéré à Alexander Zverev de rapi­de­ment commencer sa prépa­ra­tion pour le Masters 1000 de Cincinnati, après son passage à vide à Montréal.

Ce n’est pas la seule infor­ma­tion à retenir de Boum‐Boum. Analyste aguerrie, avec son travail de consul­tant chez Eurosport et la BBC notam­ment, le sextuple cham­pion en Grand Chelem a un autre conseil pour son compa­triote. L’ancien numéro un mondial estime que le lauréat de Roland‐Garros 2026 devra impulser une mue à son jeu d’ici deux ans, s’il souhaite conti­nuer à performer au plus haut niveau. Un avis loin d’être dénué de sens, le joueur sera âgé de 31 ans en 2028 et devra faire face à de jeunes loups aux dents toujours plus longues.

« C’est une étape majeure. Ce qu’il a accompli au cours des huit dernières semaines, à 29 ans, est remar­quable. Il a réalisé son rêve d’en­fant en rempor­tant Roland‐Garros, il est devenu cham­pion du Grand Chelem, et c’est comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. On ne peut pas se consa­crer unique­ment au tennis toute la journée. Pour moi, il faut avoir une vie en dehors des courts, quelque chose qui permette de garder les pieds sur terre, et des personnes qui vous aiment même quand vous perdez. Je pense qu’il peut conserver son niveau actuel pendant encore un an et demi à deux ans. Après cela, il faudra qu’il évolue », indique l’Allemand, dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.