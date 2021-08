Dernier volet de l’en­tre­tien que nous a accordé Julien Boutter, l’heu­reux direc­teur du Moselle Open qui débu­tera le 20 septembre à Metz et dont nous sommes partenaire.

Interrogé sur la fin de saison, Julien s’est amusé à comp­ta­bi­liser les points qui seront « remis » en jeu d’ici la fin de saison lié au parcours de Thiem et Nadal, présents notam­ment au Masters et qui ont pas réalisé une fin de saison 2020 catastrophique.

« On est tous frustré quand on aime le tennis de ne pas voir Nadal, Federer et Thiem sur les courts. Cela forcé­ment crée un manque, car ce sont des joueurs charis­ma­tiques. Après, il y a une donnée mathé­ma­tique évidente, c’est que tous les points glanés seront remis en jeu. Cela va donc permettre aux autres joueurs de pouvoir se consti­tuer un bon matelas, de « prendre » de l’avance s’ils sont perfor­mants. Thiem a quand même gagné l’US Open, il était en finale au Masters tout comme Nadal en demi. Tout cela, les autres préten­dants le savent. C’est pour cela aussi que cette fin de saison va être passion­nante car une nouvelle hiérar­chie va forcé­ment se mettre en place » a explique Julien.

