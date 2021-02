Dans son édi­tion du jour, L’Equipe donne la parole à plu­sieurs spé­cia­listes. Ces der­niers ont par­ta­gé leur avis sur Jannik Sinner, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas. Julien Boutter est admi­ra­tif du grec et offre une ana­lyse extrê­me­ment inté­res­sante de son jeu.

« Il va battre les grands, dans les grands évé­ne­ments, de façon assez régu­lière. J’aime son état d’es­prit, j’aime ce qu’il fait. Il ose. Quand on est un atta­quant, la matu­ri­té est plus com­pli­quée à trou­ver que pour un contreur. Les pré­coces comme Chang, Wilander ou Nadal ont sou­vent eu un jeu de contre et de défense plus simple à appri­voi­ser qu’un jeu offen­sif qui demande ajus­te­ment et jus­tesse. Il faut juste un peu de temps à Tsitsipas », a consta­té l’an­cien joueur français.