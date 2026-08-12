Accueil ATP

Brad Gilbert adore ce joueur : « Plus je l’ob­serve, plus j’aime, il s’améliore chaque semaine, ce qui est unique chez lui c’est… »

Par
Antoine Touchard
-
1512

Brad Gilbert, ancien joueur profes­sionnel et ex‐entraîneur de Coco Gauff, qu’il a notam­ment aidée à décro­cher son premier titre du Grand Chelem, continue de suivre le circuit avec un œil parti­cu­liè­re­ment attentif.

Et forcé­ment, l’Américain n’est pas resté insen­sible à l’ascension fulgu­rante de Rafael Jodar. Sur son compte X, Gilbert a tenu à souli­gner l’une des grandes forces de l’Espagnol : son revers. Il a égale­ment confié appré­cier de plus en plus le jeu et le profil du jeune joueur au fil de ses performances.

« Plus je regarde Jodar jouer, plus je l’apprécie. Il progresse chaque semaine. Ce qui est assez unique chez lui, c’est qu’il ne cherche pas à contourner son revers pour frapper en coup droit aussi souvent que beau­coup de joueurs espa­gnols. Il a énor­mé­ment confiance en son revers. Son coup droit croisé est égale­ment très précis et son retour de service est très à plat et agressif, aussi bien en coup droit qu’en revers » a déclaré l’américain.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥