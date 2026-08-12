Brad Gilbert, ancien joueur professionnel et ex‐entraîneur de Coco Gauff, qu’il a notamment aidée à décrocher son premier titre du Grand Chelem, continue de suivre le circuit avec un œil particulièrement attentif.
Et forcément, l’Américain n’est pas resté insensible à l’ascension fulgurante de Rafael Jodar. Sur son compte X, Gilbert a tenu à souligner l’une des grandes forces de l’Espagnol : son revers. Il a également confié apprécier de plus en plus le jeu et le profil du jeune joueur au fil de ses performances.
« Plus je regarde Jodar jouer, plus je l’apprécie. Il progresse chaque semaine. Ce qui est assez unique chez lui, c’est qu’il ne cherche pas à contourner son revers pour frapper en coup droit aussi souvent que beaucoup de joueurs espagnols. Il a énormément confiance en son revers. Son coup droit croisé est également très précis et son retour de service est très à plat et agressif, aussi bien en coup droit qu’en revers » a déclaré l’américain.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 11:52