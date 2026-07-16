Connu pour avoir notamment Andre Agassi, Andy Roddick ou encore Andy Murray, Brad Gilbert, qui a également été 4e joueur mondial, a fait une déclaration qui devrait faire réagir à propos de la place de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans le classement des meilleurs joueurs de l’histoire.
« S’ils restent tous les deux en bonne santé et qu’ils en font beaucoup plus, ils se retrouveront en haut du classement. Mais pour l’instant, ils ne font pas partie du top 10. Numéro un, évidemment, c’est Novak [Djokovic], Rafa [Nadal] numéro deux, Fed [Roger Federer] numéro trois, Pete [Sampras] numéro quatre, [Björn] Borg numéro cinq, [Rod] Laver numéro six. Puis, de la septième à la dixième place, la concurrence est rude, mais beaucoup de gens classeront ces joueurs différemment. J’ai mis Andre [Agassi] en septième position. J’ai mis John [McEnroe] en huitième position en raison de son palmarès incroyable en double. J’ai mis [Jimmy] Connors en neuvième position. J’ai mis [Ivan] Lendl en dixième position. Et si vous vous dites : “Oh, ils devraient être juste à côté d’eux”, il y a encore les numéros 11 à 14 ou 15 : [Mats] Wilander, [Stefan] Edberg, [Boris] Becker, [Ken] Rosewall, [John] Newcombe… Pour moi, il y a beaucoup de joueurs dans ce premier groupe des 15 premiers », a déclaré Gilbert sur Tennis Channel.
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 17:47