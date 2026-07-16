Connu pour avoir notam­ment Andre Agassi, Andy Roddick ou encore Andy Murray, Brad Gilbert, qui a égale­ment été 4e joueur mondial, a fait une décla­ra­tion qui devrait faire réagir à propos de la place de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans le clas­se­ment des meilleurs joueurs de l’histoire.

« S’ils restent tous les deux en bonne santé et qu’ils en font beau­coup plus, ils se retrou­ve­ront en haut du clas­se­ment. Mais pour l’instant, ils ne font pas partie du top 10. Numéro un, évidem­ment, c’est Novak [Djokovic], Rafa [Nadal] numéro deux, Fed [Roger Federer] numéro trois, Pete [Sampras] numéro quatre, [Björn] Borg numéro cinq, [Rod] Laver numéro six. Puis, de la septième à la dixième place, la concur­rence est rude, mais beau­coup de gens clas­se­ront ces joueurs diffé­rem­ment. J’ai mis Andre [Agassi] en septième posi­tion. J’ai mis John [McEnroe] en huitième posi­tion en raison de son palmarès incroyable en double. J’ai mis [Jimmy] Connors en neuvième posi­tion. J’ai mis [Ivan] Lendl en dixième posi­tion. Et si vous vous dites : “Oh, ils devraient être juste à côté d’eux”, il y a encore les numéros 11 à 14 ou 15 : [Mats] Wilander, [Stefan] Edberg, [Boris] Becker, [Ken] Rosewall, [John] Newcombe… Pour moi, il y a beau­coup de joueurs dans ce premier groupe des 15 premiers », a déclaré Gilbert sur Tennis Channel.