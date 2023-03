Invité du podcast de Craig Shapiro, Brad Gilbert a dévoilé une anec­dote sur Andy Murray, qu’il a entraîné en 2006 et 2007, révé­la­trice du carac­tère du Britannique.

« Andy Murray, je n’ai jamais vu un gars qui, quoi que vous disiez ou fassiez, deman­dait toujours pour­quoi. Il disait toujours : ‘Avez‐vous 10 000 pages de preuves de ce que vous dites ?’ et je lui répon­dais : ‘C’est ce que j’ai vu.’ Chaque fois que je lui donnais un conseil, il me deman­dait toujours pour­quoi. J’ai fini par lui dire : ‘Tu crois que je vais te donner un mauvais conseil ?’. Il voulait savoir quelle analyse statis­tique je faisais de chaque chose, et je lui répon­dais : ‘Tu sais quoi, je me sers juste de mes vieux yeux’, mais chaque joueur peut vous mettre au défi d’une manière diffé­rente, et c’est la beauté des indi­vidus dans le tennis. »