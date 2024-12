L’association Andy Murray‐Novak Djokovic devrait sans aucune doute être une des plus grosses attrac­tions du début d’année 2025.

Brad Gilbert avait déjà déclaré qu’il se préci­pi­te­rait pour aller voir leur entraî­ne­ment à Melbourne, et l’Américain a égale­ment expliqué qu’il n’avait pas du tout peur pour Andy Murray, qui se lance direc­te­ment dans la grand bain. A son avis, prendre Murray en tant que coach est une bonne idée de la part de Djokovic.

« Andy connaît beau­coup de choses sur Novak, il connaît beau­coup de choses sur les joueurs que Novak va pour­suivre. Mais je pense que plus que tout, là où Novak est, il y a ces deux énormes jeunes gars main­te­nant, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qui viennent de vrai­ment s’élever et je pense que Novak sent proba­ble­ment qu’il a besoin d’un peu de moti­va­tion, et je pense que c’est le plus important. »