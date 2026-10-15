Brad Gilbert nous donne des nouvelles de Jannik Sinner, lui qui échange régulièrement avec son entraîneur, Darren Cahill.
Selon l’Américain, si la situation ne s’améliore pas d’ici décembre, l’Italien pourrait être contraint d’envisager une intervention chirurgicale, une solution qu’il souhaitait absolument éviter jusqu’à présent en raison de son caractère invasif.
« Vous imaginez si nous arrivons en décembre, au moment où il devra intensifier ses entraînements pour préparer l’Open d’Australie, et que la douleur persiste ? Dans ce scénario, une opération devrait devenir une option. On cherche toujours à éviter la chirurgie, mais la réalité, c’est qu’aujourd’hui, une opération du genou est beaucoup moins invasive qu’il y a 30 ans », a expliqué Brad Gilbert.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 10:15