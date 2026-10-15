Brad Gilbert nous donne des nouvelles de Jannik Sinner, lui qui échange régu­liè­re­ment avec son entraî­neur, Darren Cahill.

Selon l’Américain, si la situa­tion ne s’amé­liore pas d’ici décembre, l’Italien pour­rait être contraint d’en­vi­sager une inter­ven­tion chirur­gi­cale, une solu­tion qu’il souhai­tait abso­lu­ment éviter jusqu’à présent en raison de son carac­tère invasif.

« Vous imaginez si nous arri­vons en décembre, au moment où il devra inten­si­fier ses entraî­ne­ments pour préparer l’Open d’Australie, et que la douleur persiste ? Dans ce scénario, une opéra­tion devrait devenir une option. On cherche toujours à éviter la chirurgie, mais la réalité, c’est qu’au­jourd’hui, une opéra­tion du genou est beau­coup moins inva­sive qu’il y a 30 ans », a expliqué Brad Gilbert.