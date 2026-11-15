Le coach américain adore commenter l’actualité du tennis et reste l’un des rares joueurs à s’être qualifié pour le Masters sans remporter le moindre match en Grand Chelem la même année. Une particularité qu’a bien failli reproduire notre Français Arthur Fils, auteur d’une grande saison sans véritablement briller en Grand Chelem.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, l’Américain a tenu à expliquer que le Tricolore devrait privilégier les tournois du Grand Chelem la saison prochaine, estimant qu’aucun autre tournoi n’a autant de valeur dans un palmarès qu’un Majeur.
« Pour lui, le plus important à l’avenir sera de trouver le moyen de disputer une saison entière en bonne santé. Il peut manquer un tournoi ici ou là, mais en 2027, il doit se dire : “Je ne vais pas manquer un Grand Chelem”. Tout est une question de santé, bien sûr, et de priorité. Pour moi, chaque tournoi avait la même importance que l’US Open. C’est comme ça que je voyais les choses. Mais je suis vieux maintenant, et je peux vous le dire, gagner Washington ou Cincinnati, ça ne vaut pas l’US Open ! » a déclaré Brad Gilbert.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 11:40