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Brad Gilbert dévoile l’ob­jectif d’Arthur Fils pour la saison prochaine : « Il doit se dire une seule chose. Gagner Washington ou Cincinnati, ça ne vaut pas l’US Open »

Par
Antoine Trupiano
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Le coach améri­cain adore commenter l’actualité du tennis et reste l’un des rares joueurs à s’être qualifié pour le Masters sans remporter le moindre match en Grand Chelem la même année. Une parti­cu­la­rité qu’a bien failli repro­duire notre Français Arthur Fils, auteur d’une grande saison sans véri­ta­ble­ment briller en Grand Chelem.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, l’Américain a tenu à expli­quer que le Tricolore devrait privi­lé­gier les tour­nois du Grand Chelem la saison prochaine, esti­mant qu’aucun autre tournoi n’a autant de valeur dans un palmarès qu’un Majeur.

« Pour lui, le plus impor­tant à l’avenir sera de trouver le moyen de disputer une saison entière en bonne santé. Il peut manquer un tournoi ici ou là, mais en 2027, il doit se dire : “Je ne vais pas manquer un Grand Chelem”. Tout est une ques­tion de santé, bien sûr, et de prio­rité. Pour moi, chaque tournoi avait la même impor­tance que l’US Open. C’est comme ça que je voyais les choses. Mais je suis vieux main­te­nant, et je peux vous le dire, gagner Washington ou Cincinnati, ça ne vaut pas l’US Open ! » a déclaré Brad Gilbert.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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