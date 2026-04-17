Brad est un vrai obser­va­teur du tennis mondial qui a de multiples contacts. Lors d’un récent podcast il a expliqué le pour­quoi et le comment des progrès très impor­tants réalisés par Jannik Sinner au service.

« Nous étions à quelques heures de la finale de Monte‐Carlo, et en discu­tant avec Darren (Cahill), il m’a parlé du moment clé qui a permis à Jannik de remporter trois tour­nois consé­cu­tifs le mois dernier. Cahill m’a expliqué qu’ils avaient fait un stage d’en­traî­ne­ment de 12 jours, pendant lequel ils se sont concen­trés presque exclu­si­ve­ment sur le service. Après Doha, ils ne sont pas retournés à Monte‐Carlo mais ils sont allés direc­te­ment à Indian Wells, et ce fut le tour­nant : là‐bas, ils ont fait de nombreuses séances d’en­traî­ne­ment, notam­ment sur leur service, et les résul­tats ont été objec­ti­ve­ment impres­sion­nants comme on a pu le voir à Monte‐Carlo ; »

