Brad est un vrai observateur du tennis mondial qui a de multiples contacts. Lors d’un récent podcast il a expliqué le pourquoi et le comment des progrès très importants réalisés par Jannik Sinner au service.
« Nous étions à quelques heures de la finale de Monte‐Carlo, et en discutant avec Darren (Cahill), il m’a parlé du moment clé qui a permis à Jannik de remporter trois tournois consécutifs le mois dernier. Cahill m’a expliqué qu’ils avaient fait un stage d’entraînement de 12 jours, pendant lequel ils se sont concentrés presque exclusivement sur le service. Après Doha, ils ne sont pas retournés à Monte‐Carlo mais ils sont allés directement à Indian Wells, et ce fut le tournant : là‐bas, ils ont fait de nombreuses séances d’entraînement, notamment sur leur service, et les résultats ont été objectivement impressionnants comme on a pu le voir à Monte‐Carlo ; »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 12:58