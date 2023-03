Invité du podcast de Craig Shapiro dans lequel il a révélé une anec­dote sur son ancien joueur Andy Murray, Brad Gilbert s’est égale­ment exprimé sur Nick Kyrgios, qui n’a toujours pas joué le moindre match en 2023.

« Évidemment, le joueur qui a peut‐être le plus de talent et dont on aime­rait qu’il puisse faire certaines choses un peu diffé­rem­ment, c’est Kyrgios. Mais d’un autre côté, peut‐être que s’il avait plus travailler, cela n’au­rait pas fonc­tionné pour lui. On ne sait jamais », a déclaré l’en­traî­neur américain.