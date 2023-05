Ancien 4e joueur mondial et entraî­neur d’Andre Agassi avec qui il a remporté six tour­nois du Grand Chelem, Brad Gilbert, dans un récent épisode du Craig Shapiro Tennis Podcast, a expliqué en quoi le « Kid de Las Vegas » était un joueur diffé­rent notam­ment du point de vue tactique.

« Ce qui m’in­quié­tait toujours en tant que joueur, c’était de savoir ce que la personne contre laquelle je jouais faisait le plus mal. Je voulais trouver cela, trouver sa faiblesse. Quand j’ex­pli­quais cela à Andre, quand nous parlions de tactique, il m’ar­rê­tait toujours et me disait : ‘Tu me parles toujours de la faiblesse en premier. Commençons par la force. Ensuite, il voulait toujours s’at­ta­quer d’abord à la force de l’ad­ver­saire. Il disait : ‘Si je peux briser la force de quel­qu’un dans le premier jeu, je pourrai peut‐être l’abattre complètement’.Dans mon esprit, parce que je n’avais pas ses compé­tences, cela n’avait pas vrai­ment de sens. Mais en y réflé­chis­sant à travers sa lentille et en regar­dant comment il a réussi à le faire, c’était du génie. »