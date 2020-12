Tennis Channel a interrogé ses consultants sur l’état du tennis moderne. Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer ? Comment ces anciens champions appréciaient leur métier et le fait de suivre leurs aînés.

Pour Brad Gilbert, que l’on ne présente plus, il faudrait aller dans le sens que prône Patrick Mouratoglou.

C’est à dire en permettant au coach d’intervenir sur le court, cela donnerait une nouvelle dimension au tennis selon l’Américain :« J’aimerai voir plus d’innovation. Le coaching sur le terrain est une évidence. Le spectateur aurait une analyse différente et cela contribuerait à rendre les matchs plus attractifs, plus sexy. Ce que je veux, et je pense que c’est aussi le souhait des fans aussi, ce sont de bons matches avec du suspens. Le coaching sur le terrain apporterait un vrai plus, j’en suis certain maintenant »