C’était l’une des annonces marquantes de ce début du mois de novembre : Juan Carlos Ferrero rejoindra l’équipe de l’Américain Ben Shelton pour la saison 2027, avec l’ambition de l’aider à franchir un nouveau cap et à décrocher son premier titre du Grand Chelem.
Interrogé à ce sujet dans The Big T Podcast, le célèbre entraîneur Brad Gilbert a expliqué qu’il avait rapidement senti, lors de ses retrouvailles avec Ferrero après sa séparation avec Carlos Alcaraz, que l’Espagnol brûlait déjà d’envie de se lancer dans un nouveau projet et de retrouver les courts.
« Tout d’abord, j’ai immédiatement senti à quel point il était impatient de reprendre le travail. Évidemment, après ce qui s’est passé il y a un an, il faut traverser une période douloureuse et prendre le temps de réfléchir à la direction que l’on souhaite donner à la suite » a déclaré Brad Gilbert.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 16:54