C’était l’une des annonces marquantes de ce début du mois de novembre : Juan Carlos Ferrero rejoindra l’équipe de l’Américain Ben Shelton pour la saison 2027, avec l’am­bi­tion de l’aider à fran­chir un nouveau cap et à décro­cher son premier titre du Grand Chelem.

Interrogé à ce sujet dans The Big T Podcast, le célèbre entraî­neur Brad Gilbert a expliqué qu’il avait rapi­de­ment senti, lors de ses retrou­vailles avec Ferrero après sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, que l’Espagnol brûlait déjà d’envie de se lancer dans un nouveau projet et de retrouver les courts.

« Tout d’abord, j’ai immé­dia­te­ment senti à quel point il était impa­tient de reprendre le travail. Évidemment, après ce qui s’est passé il y a un an, il faut traverser une période doulou­reuse et prendre le temps de réflé­chir à la direc­tion que l’on souhaite donner à la suite » a déclaré Brad Gilbert.