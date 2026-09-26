Alors que certains obser­va­teurs n’hé­sitent pas à remettre en cause l’uti­lité de la Laver Cup, d’autres réclament au contraire une légi­ti­ma­tion plus importante.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur et entraî­neur, Brad Gilbert, qui voudraient carré­ment attri­buer des points ATP alors que seule­ment 12 joueurs, triés sur le volet par l’or­ga­ni­sa­teur, Roger Federer, peuvent y participer.

« Je trouve ça ridi­cule qu’ils n’accordent pas de points ATP là‐bas ; c’est pareil pour la Coupe Davis. Vous savez ce qui est complè­te­ment ridi­cule ? Ils prennent en compte le bilan des confron­ta­tions sur le Masters Next Gen. Je pense qu’ils devraient attri­buer des points ATP pour ça et pour la Coupe Davis. Je veux des points, et ils devraient égale­ment comp­ta­bi­liser les gains comme faisant partie de tes gains offi­ciels de l’année. L’ATP essaie de s’impliquer, elle devrait, à mon avis, donner à tout cela un carac­tère plus officiel. »