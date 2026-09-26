Accueil ATP

Brad Gilbert nage en pleine délire : « Je trouve cela ridi­cule qu’ils n’accordent pas de points ATP pour la Laver Cup et la Coupe Davis »

Par
Thomas S
-
75

Alors que certains obser­va­teurs n’hé­sitent pas à remettre en cause l’uti­lité de la Laver Cup, d’autres réclament au contraire une légi­ti­ma­tion plus importante.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur et entraî­neur, Brad Gilbert, qui voudraient carré­ment attri­buer des points ATP alors que seule­ment 12 joueurs, triés sur le volet par l’or­ga­ni­sa­teur, Roger Federer, peuvent y participer. 

« Je trouve ça ridi­cule qu’ils n’accordent pas de points ATP là‐bas ; c’est pareil pour la Coupe Davis. Vous savez ce qui est complè­te­ment ridi­cule ? Ils prennent en compte le bilan des confron­ta­tions sur le Masters Next Gen. Je pense qu’ils devraient attri­buer des points ATP pour ça et pour la Coupe Davis. Je veux des points, et ils devraient égale­ment comp­ta­bi­liser les gains comme faisant partie de tes gains offi­ciels de l’année. L’ATP essaie de s’impliquer, elle devrait, à mon avis, donner à tout cela un carac­tère plus officiel. »

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 15:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥