Alors que certains observateurs n’hésitent pas à remettre en cause l’utilité de la Laver Cup, d’autres réclament au contraire une légitimation plus importante.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur et entraîneur, Brad Gilbert, qui voudraient carrément attribuer des points ATP alors que seulement 12 joueurs, triés sur le volet par l’organisateur, Roger Federer, peuvent y participer.
« Je trouve ça ridicule qu’ils n’accordent pas de points ATP là‐bas ; c’est pareil pour la Coupe Davis. Vous savez ce qui est complètement ridicule ? Ils prennent en compte le bilan des confrontations sur le Masters Next Gen. Je pense qu’ils devraient attribuer des points ATP pour ça et pour la Coupe Davis. Je veux des points, et ils devraient également comptabiliser les gains comme faisant partie de tes gains officiels de l’année. L’ATP essaie de s’impliquer, elle devrait, à mon avis, donner à tout cela un caractère plus officiel. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 15:36