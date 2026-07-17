Accueil ATP

Brad Gilbert persiste et signe : « Si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne parviennent pas à remporter 8 à 10 Grands Chelems en carrière, je ne pourrai pas les inclure dans cette liste »

Par
Thomas S
-
274

Alors que Brad Gilbert a récem­ment dévoilé son Top 15 des meilleurs joueurs de l’his­toire en expli­quant que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’en font pour l’ins­tant pas partie, l’an­cien entraî­neur d’Andre Agassi, sur Tennis Channel, a suren­chéri en dévoi­lant même la barre à atteindre pour inté­grer ce pres­ti­gieux classement. 

« Dès qu’ils auront tous les deux atteint les huit titres, voire la barre des dix titres en Grand Chelem, et qu’ils auront fait preuve de régu­la­rité, ils grim­pe­ront dans le clas­se­ment. En revanche, s’ils n’y parviennent pas, ou si l’un d’entre eux ne fait rien de plus, je ne pourrai pas les inclure dans la liste. »

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥