Alors que Brad Gilbert a récemment dévoilé son Top 15 des meilleurs joueurs de l’histoire en expliquant que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’en font pour l’instant pas partie, l’ancien entraîneur d’Andre Agassi, sur Tennis Channel, a surenchéri en dévoilant même la barre à atteindre pour intégrer ce prestigieux classement.
« Dès qu’ils auront tous les deux atteint les huit titres, voire la barre des dix titres en Grand Chelem, et qu’ils auront fait preuve de régularité, ils grimperont dans le classement. En revanche, s’ils n’y parviennent pas, ou si l’un d’entre eux ne fait rien de plus, je ne pourrai pas les inclure dans la liste. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 15:15