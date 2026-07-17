Alors que Brad Gilbert a récem­ment dévoilé son Top 15 des meilleurs joueurs de l’his­toire en expli­quant que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’en font pour l’ins­tant pas partie, l’an­cien entraî­neur d’Andre Agassi, sur Tennis Channel, a suren­chéri en dévoi­lant même la barre à atteindre pour inté­grer ce pres­ti­gieux classement.

« Dès qu’ils auront tous les deux atteint les huit titres, voire la barre des dix titres en Grand Chelem, et qu’ils auront fait preuve de régu­la­rité, ils grim­pe­ront dans le clas­se­ment. En revanche, s’ils n’y parviennent pas, ou si l’un d’entre eux ne fait rien de plus, je ne pourrai pas les inclure dans la liste. »