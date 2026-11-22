Absent depuis Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner pourra‐t‐il faire son retour début 2027 ? Ou subira‐t‐il une opéra­tion qui chan­gera une nouvelle fois ses plans ?

Dans le dernier épisode du podcast Big T, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, le célèbre entraî­neur améri­cain a exprimé son inquié­tude pour l’Italien, blessé au genou.

« Parfois, en atten­dant, le délai peut finir par être bien plus long, parce qu’on a attendu, puis on subit l’opération, et il faut se dire que s’il doit fina­le­ment subir une opéra­tion du ménisque, même si ce n’est pas une inter­ven­tion complète, cela repré­sente au moins trois ou quatre mois supplé­men­taires d’ab­sence. Il faut se demander s’il sera de retour pour la terre battue ? Novak, après Roland‐Garros 2024, quand il s’était retiré là‐bas, n’avait-il pas subi une petite opéra­tion du ménisque ? Et on l’a revu à Wimbledon (où il avait atteint la finale), comme par miracle. Je ne vois pas Sinner capable de faire ça. »