Absent depuis Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner pourra‐t‐il faire son retour début 2027 ? Ou subira‐t‐il une opération qui changera une nouvelle fois ses plans ?
Dans le dernier épisode du podcast Big T, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, le célèbre entraîneur américain a exprimé son inquiétude pour l’Italien, blessé au genou.
« Parfois, en attendant, le délai peut finir par être bien plus long, parce qu’on a attendu, puis on subit l’opération, et il faut se dire que s’il doit finalement subir une opération du ménisque, même si ce n’est pas une intervention complète, cela représente au moins trois ou quatre mois supplémentaires d’absence. Il faut se demander s’il sera de retour pour la terre battue ? Novak, après Roland‐Garros 2024, quand il s’était retiré là‐bas, n’avait-il pas subi une petite opération du ménisque ? Et on l’a revu à Wimbledon (où il avait atteint la finale), comme par miracle. Je ne vois pas Sinner capable de faire ça. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.