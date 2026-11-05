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Brad Gilbert prévient Ferrero, nouveau coach de Shelton, sur Alcaraz : « La chose fonda­men­tale pour les entraî­neurs, c’est qu’ils ne doivent pas prendre comme une affaire person­nelle leur objectif de battre leur ancien joueur »

Par
Thomas S
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Récemment de passage dans le podcast de Tennis Channel, Big T, Brad Gilbert s’est notam­ment exprimé sur la nouvelle asso­cia­tion entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero.

Alors que l’en­traî­neur espa­gnol va entraîner son premier joueur depuis sa rupture doulou­reuse avec Carlos Alcaraz, l’an­cien coach d’Andre Agassi a tenu à le mettre en garde sur un éven­tuel senti­ment de revanche. 

« Une chose fonda­men­tale pour les entraî­neurs, c’est qu’ils ne doivent pas prendre comme une affaire person­nelle leur objectif de battre leur ancien joueur. Il s’agit d’entraîner son joueur pour qu’il s’améliore, et non de s’impliquer person­nel­le­ment. Si vous avez été licencié ou démis de vos fonc­tions, il s’agit de travailler avec ce joueur pour maxi­miser son poten­tiel, plutôt que de penser : « Mon Dieu, tout ce que je veux, c’est battre Alcaraz ». Il vous faut un joueur doté de certaines compé­tences qui puisse consti­tuer une option viable. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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