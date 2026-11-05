Récemment de passage dans le podcast de Tennis Channel, Big T, Brad Gilbert s’est notam­ment exprimé sur la nouvelle asso­cia­tion entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero.

Alors que l’en­traî­neur espa­gnol va entraîner son premier joueur depuis sa rupture doulou­reuse avec Carlos Alcaraz, l’an­cien coach d’Andre Agassi a tenu à le mettre en garde sur un éven­tuel senti­ment de revanche.

« Une chose fonda­men­tale pour les entraî­neurs, c’est qu’ils ne doivent pas prendre comme une affaire person­nelle leur objectif de battre leur ancien joueur. Il s’agit d’entraîner son joueur pour qu’il s’améliore, et non de s’impliquer person­nel­le­ment. Si vous avez été licencié ou démis de vos fonc­tions, il s’agit de travailler avec ce joueur pour maxi­miser son poten­tiel, plutôt que de penser : « Mon Dieu, tout ce que je veux, c’est battre Alcaraz ». Il vous faut un joueur doté de certaines compé­tences qui puisse consti­tuer une option viable. »