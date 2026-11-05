Récemment de passage dans le podcast de Tennis Channel, Big T, Brad Gilbert s’est notamment exprimé sur la nouvelle association entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero.
Alors que l’entraîneur espagnol va entraîner son premier joueur depuis sa rupture douloureuse avec Carlos Alcaraz, l’ancien coach d’Andre Agassi a tenu à le mettre en garde sur un éventuel sentiment de revanche.
« Une chose fondamentale pour les entraîneurs, c’est qu’ils ne doivent pas prendre comme une affaire personnelle leur objectif de battre leur ancien joueur. Il s’agit d’entraîner son joueur pour qu’il s’améliore, et non de s’impliquer personnellement. Si vous avez été licencié ou démis de vos fonctions, il s’agit de travailler avec ce joueur pour maximiser son potentiel, plutôt que de penser : « Mon Dieu, tout ce que je veux, c’est battre Alcaraz ». Il vous faut un joueur doté de certaines compétences qui puisse constituer une option viable. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 17:17