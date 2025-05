L’échéance approche à grand pas, Jannik Sinner fera son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Rome, se tenant du 7 au 18 mai prochain. Pour Brad Gilbert, le circuit ATP sera moins indécis avec le numéro 1 mondial dans les parages.

« Jusqu’à l’Open d’Australie, il a dominé, et depuis un an et demi, il n’a prati­que­ment jamais perdu avant une demi‐finale. Selon moi, il n’au­rait pas dû manquer un seul tournoi. Rome lui servira à être en pleine forme à Paris. Je dis cela parce qu’on a beau s’en­traîner, on ne peut pas recréer la dyna­mique d’un match. Il faut les jouer. Il serait impor­tant qu’il réus­sisse ici, après avoir manqué le tournoi pour cause de bles­sure l’année dernière. Au cours des trois derniers mois, Draper et Mensik ont obtenu des résul­tats, tandis qu’Alcaraz a eu un peu de mal avec son physique. Maintenant, tout dépendra du retour de Sinner : s’il revient au niveau où il est parti, il y aura beau­coup moins de surprises », a déclaré l’an­cien 4e joueur mondial, dans les colonnes du Corriere dello Sport.