Invité sur le podcast Holding Court with Patrick McEnroe aux côtés de John et de Patrick, l’an­cien 4e joueur mondial, Brad Gilbert, a longue­ment évoqué le cas de Novak Djokovic suite à son 10e sacre à l’Open d’Australie.

Et d’après l’an­cien coach d’Andre Agassi et d’Andy Roddick, le Serbe sera très diffi­cile à arrêter lors de cette saison 2023.

« Je pense que cette année, ce sera défi­ni­ti­ve­ment le « Djoker » contre tous les autres. Je pense qu’a­vant, tout tour­nait autour de Rafael Nadal] et de Roger Federer pour lui, ils se mesu­raient et s’amé­lio­raient. Ils se sont toujours poussés les uns les autres. Mais main­te­nant, Novak, je crois, est passé à un autre niveau où il fait ces ajus­te­ments dans son jeu pour affronter les Tsitsipas, Alcaraz et des joueurs simi­laires. Cela va proba­ble­ment, dans un certain sens, ajouter du temps à son jeu. »