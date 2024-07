Ancien 4e joueur mondial, actuel entraî­neur de Cori Gauff et auteur du livre Winning Ugly (Gagner Laidement) en 1994, Brad Gilbert est un person­nage atypique et impor­tant du monde du tennis.

Récemment inter­rogé par nos confrères argen­tins de Clay, l’Américain a été inter­rogé sur la façon de gagner des trois meilleurs joueurs de tous les temps.

Question : « Prenons Federer, Nadal, Djokovic : gagnent‐ils de façon moche ou gagnent‐ils toujours de façon fantastique ? »

Brad Gilbert : « Leurs matchs sont magni­fiques, mais ils vous diraient tous que les matchs les plus impor­tants à gagner sont proba­ble­ment ceux en début du tournoi, peut‐être lorsque les choses ne vont pas bien ce jour‐là et qu’ils ont trouvé un moyen de gagner, et que demain ils pour­raient être magni­fiques. C’est ce qui fait la subti­lité de ces grands joueurs : il y a proba­ble­ment un énorme pour­cen­tage de matchs où ils sont dans la moyenne, mais leur moyenne est meilleure que celle de tous les autres. Mais il faut encore trouver le moyen de réussir les jours où l’on ne se sent pas à 100 % physi­que­ment ou menta­le­ment. Il faut que la journée soit moche pour qu’elle devienne belle ensuite. »