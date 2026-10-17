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Brad Gilbert sur Jannik Sinner : « J’ai beau­coup discuté avec son coach, Darren Cahill, et tout a commencé alors qu’il était en route pour Cincinnati quand il a reçu l’appel lui annon­çant le forfait »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir exprimé son inquié­tude pour Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et forfait pour la fin de saison, Brad Gilbert a évoqué une discus­sion avec Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien.

« J’ai beau­coup discuté avec Darren, et tout a commencé alors qu’il était en route de Los Angeles vers l’aéroport pour se rendre à Cincinnati, quand il a reçu l’appel lui annon­çant le forfait. Et en gros, il est dans l’attente depuis lors. Je pense que c’est l’une de ces situa­tions vrai­ment frus­trantes », a expliqué l’ancien numéro 4 mondial et célèbre coach améri­cain dans un épisode du podcast Big T, dont les propos sont relayés par Tennis365.

Darren Cahill entraînera‐t‐il encore Jannik Sinner ? Pour une dernière danse à l’Open d’Australie ? La ques­tion se pose car l’Australien avait déjà prolongé l’aventure l’an dernier plutôt que de prendre sa retraite.

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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