Après avoir exprimé son inquié­tude pour Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et forfait pour la fin de saison, Brad Gilbert a évoqué une discus­sion avec Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien.

« J’ai beau­coup discuté avec Darren, et tout a commencé alors qu’il était en route de Los Angeles vers l’aéroport pour se rendre à Cincinnati, quand il a reçu l’appel lui annon­çant le forfait. Et en gros, il est dans l’attente depuis lors. Je pense que c’est l’une de ces situa­tions vrai­ment frus­trantes », a expliqué l’ancien numéro 4 mondial et célèbre coach améri­cain dans un épisode du podcast Big T, dont les propos sont relayés par Tennis365.

Darren Cahill entraînera‐t‐il encore Jannik Sinner ? Pour une dernière danse à l’Open d’Australie ? La ques­tion se pose car l’Australien avait déjà prolongé l’aventure l’an dernier plutôt que de prendre sa retraite.