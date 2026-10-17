Après avoir exprimé son inquiétude pour Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et forfait pour la fin de saison, Brad Gilbert a évoqué une discussion avec Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien.
« J’ai beaucoup discuté avec Darren, et tout a commencé alors qu’il était en route de Los Angeles vers l’aéroport pour se rendre à Cincinnati, quand il a reçu l’appel lui annonçant le forfait. Et en gros, il est dans l’attente depuis lors. Je pense que c’est l’une de ces situations vraiment frustrantes », a expliqué l’ancien numéro 4 mondial et célèbre coach américain dans un épisode du podcast Big T, dont les propos sont relayés par Tennis365.
Darren Cahill entraînera‐t‐il encore Jannik Sinner ? Pour une dernière danse à l’Open d’Australie ? La question se pose car l’Australien avait déjà prolongé l’aventure l’an dernier plutôt que de prendre sa retraite.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 12:42