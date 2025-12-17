AccueilATPBrad Gilbert, sur la fin de la collaboration entre Alcaraz et Ferrero...
ATP

Brad Gilbert, sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero : « Je disais juste­ment la semaine dernière que l’in­ter­saison était très calme »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

L’annonce de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis et a forcé­ment suscité de nombreuses réactions. 

Brad Gilbert, ex‐4e mondial et ancien coach d’Agassi, de Murray ou encore de Gauff, a réagi sur le réseau social X. 

« Je disais juste­ment la semaine dernière que l’in­ter­saison était très calme, et voilà qu’Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se séparent, après un parte­na­riat excep­tionnel de 7 ans », a souligné l’Américain, étonné comme tout le monde. 

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 17:08

Article précédent
Sinner « cham­pion », Alcaraz relégué au second plan

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.