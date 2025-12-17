L’annonce de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis et a forcé­ment suscité de nombreuses réactions.

Brad Gilbert, ex‐4e mondial et ancien coach d’Agassi, de Murray ou encore de Gauff, a réagi sur le réseau social X.

I just said last week it had been very quiet 🤫 off season, wow Escape from Alcaraz and JCF parting ways, what amazing part­ner­ship of 7 years they had — Brad Gilbert (@bgtennisnation) December 17, 2025

« Je disais juste­ment la semaine dernière que l’in­ter­saison était très calme, et voilà qu’Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se séparent, après un parte­na­riat excep­tionnel de 7 ans », a souligné l’Américain, étonné comme tout le monde.