L’annonce de la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis et a forcément suscité de nombreuses réactions.
Brad Gilbert, ex‐4e mondial et ancien coach d’Agassi, de Murray ou encore de Gauff, a réagi sur le réseau social X.
I just said last week it had been very quiet 🤫 off season, wow Escape from Alcaraz and JCF parting ways, what amazing partnership of 7 years they had— Brad Gilbert (@bgtennisnation) December 17, 2025
« Je disais justement la semaine dernière que l’intersaison était très calme, et voilà qu’Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se séparent, après un partenariat exceptionnel de 7 ans », a souligné l’Américain, étonné comme tout le monde.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 17:08