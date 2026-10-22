Alors que tout le monde se deman­dait pour­quoi Gaël Monfils avait pris sa retraite de manière anti­cipée, sans jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Elina Svitolina a annoncé lundi son divorce avec le Français.

Dans le dernier épisode du podcast « Big T » sur Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tenis News, l’an­cien numéro 4 mondial et célèbre coach améri­cain, Brad Gilbert, a commenté cette nouvelle.

« C’est triste, pour n’im­porte qui, pour n’im­porte quel jeune couple, de vivre une telle situa­tion. Ils ont une fille. Gaël est certai­ne­ment anéanti, car il avait ses deux derniers tour­nois, tous deux en France, à Lyon et à Paris, et il a décidé de se retirer du programme anti­do­page. J’espère qu’ils pour­ront régler cela en privé, en toute confidentialité. »