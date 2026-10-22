Alors que tout le monde se demandait pourquoi Gaël Monfils avait pris sa retraite de manière anticipée, sans jouer les derniers tournois de sa carrière à Lyon et Paris, Elina Svitolina a annoncé lundi son divorce avec le Français.
Dans le dernier épisode du podcast « Big T » sur Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tenis News, l’ancien numéro 4 mondial et célèbre coach américain, Brad Gilbert, a commenté cette nouvelle.
« C’est triste, pour n’importe qui, pour n’importe quel jeune couple, de vivre une telle situation. Ils ont une fille. Gaël est certainement anéanti, car il avait ses deux derniers tournois, tous deux en France, à Lyon et à Paris, et il a décidé de se retirer du programme antidopage. J’espère qu’ils pourront régler cela en privé, en toute confidentialité. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.