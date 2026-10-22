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Brad Gilbert sur le divorce de Gaël Monfils et Elina Svitolina : « C’est triste pour n’im­porte qui, n’im­porte quel jeune couple, de vivre une telle situa­tion. Ils ont une fille »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que tout le monde se deman­dait pour­quoi Gaël Monfils avait pris sa retraite de manière anti­cipée, sans jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Elina Svitolina a annoncé lundi son divorce avec le Français. 

Dans le dernier épisode du podcast « Big T » sur Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tenis News, l’an­cien numéro 4 mondial et célèbre coach améri­cain, Brad Gilbert, a commenté cette nouvelle. 

« C’est triste, pour n’im­porte qui, pour n’im­porte quel jeune couple, de vivre une telle situa­tion. Ils ont une fille. Gaël est certai­ne­ment anéanti, car il avait ses deux derniers tour­nois, tous deux en France, à Lyon et à Paris, et il a décidé de se retirer du programme anti­do­page. J’espère qu’ils pour­ront régler cela en privé, en toute confidentialité. »

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 19:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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