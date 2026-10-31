L’information a été révélée il y a quelques jours par Sky Sports.
Magnus Norman, coach emblématique de Stan Wawrinka. qui a disputé le dernier tournoi de sa carrière à Bâle, va remplacer Darren Cahill en tant que co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi. L’Australien va lui prendre sa retraite.
Sur Tennis Channel, le célèbre coach américain Brad Gilbert a commenté la décision de l’Italien.
« Tout d’abord, je suis triste pour mon pote Darren : s’il prend sa retraite, au moins c’est selon ses propres conditions. Mais je pense que c’est un excellent choix pour Jannik. C’est vraiment ce qu’il y a de plus logique. Rappelez‐vous, j’avais dit que je ne voyais aucune chance que ce soit Ferrero. La personne qui va rejoindre l’équipe doit probablement avoir un tempérament calme. Et c’est exactement ce que Magnus a. Tout comme Darren, il a beaucoup d’expérience, il a fait un travail incroyable avec Stan. Il a remporté trois tournois du Grand Chelem avec Stan et c’est quelqu’un avec qui on s’entend facilement. Et je pense qu’il s’entendra bien avec le reste des membres de son équipe. »
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 16:22