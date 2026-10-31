L’information a été révélée il y a quelques jours par Sky Sports.

Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka. qui a disputé le dernier tournoi de sa carrière à Bâle, va remplacer Darren Cahill en tant que co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi. L’Australien va lui prendre sa retraite.

Sur Tennis Channel, le célèbre coach améri­cain Brad Gilbert a commenté la déci­sion de l’Italien.

Sinner will have a new coach in 2027 😮



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« Tout d’abord, je suis triste pour mon pote Darren : s’il prend sa retraite, au moins c’est selon ses propres condi­tions. Mais je pense que c’est un excellent choix pour Jannik. C’est vrai­ment ce qu’il y a de plus logique. Rappelez‐vous, j’avais dit que je ne voyais aucune chance que ce soit Ferrero. La personne qui va rejoindre l’équipe doit proba­ble­ment avoir un tempé­ra­ment calme. Et c’est exac­te­ment ce que Magnus a. Tout comme Darren, il a beau­coup d’ex­pé­rience, il a fait un travail incroyable avec Stan. Il a remporté trois tour­nois du Grand Chelem avec Stan et c’est quel­qu’un avec qui on s’en­tend faci­le­ment. Et je pense qu’il s’en­tendra bien avec le reste des membres de son équipe. »