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Brad Gilbert sur le nouveau coach de Jannik Sinner : « J’avais dit qu’il n’y avait aucune chance que ce soit l’ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz »

Par
Baptiste Mulatier
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L’information a été révélée il y a quelques jours par Sky Sports.

Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka. qui a disputé le dernier tournoi de sa carrière à Bâle, va remplacer Darren Cahill en tant que co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi. L’Australien va lui prendre sa retraite.

Sur Tennis Channel, le célèbre coach améri­cain Brad Gilbert a commenté la déci­sion de l’Italien.

« Tout d’abord, je suis triste pour mon pote Darren : s’il prend sa retraite, au moins c’est selon ses propres condi­tions. Mais je pense que c’est un excellent choix pour Jannik. C’est vrai­ment ce qu’il y a de plus logique. Rappelez‐vous, j’avais dit que je ne voyais aucune chance que ce soit Ferrero. La personne qui va rejoindre l’équipe doit proba­ble­ment avoir un tempé­ra­ment calme. Et c’est exac­te­ment ce que Magnus a. Tout comme Darren, il a beau­coup d’ex­pé­rience, il a fait un travail incroyable avec Stan. Il a remporté trois tour­nois du Grand Chelem avec Stan et c’est quel­qu’un avec qui on s’en­tend faci­le­ment. Et je pense qu’il s’en­tendra bien avec le reste des membres de son équipe. »

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 16:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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