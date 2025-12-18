Ancien 4e joueur mondial, Brad Gilbert, qui a notamment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récemment Coco Gauff, s’est exprimé via une vidéo publiée sur son compte Twitter sur la séparation surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Visiblement choqué par cette décision, l’Américain a tenté de se projeter en retenant notamment deux noms susceptibles de prendre la relève de Ferrero.
morning thoughts 💭 on Escape from Alcaraz coaching split @Tennis pic.twitter.com/jy4bu6CmOa— Brad Gilbert (@bgtennisnation) December 17, 2025
« Deux noms me viennent immédiatement à l’esprit. David Ferrer, le capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, évidemment un ancien grand joueur, qui connaît bien Carlos. Il pourrait peut‐être prendre la relève à titre intérimaire, mais c’est évidemment le nom qui ressort le plus. Carlos Moya serait également un choix intéressant, lui qui a connu un succès incroyable avec Nadal, mais il travaille pour la Nadal Academy. Qui sait comment cela va se passer ? Les prochaines semaines s’annoncent intéressantes. Ce qui s’est passé ce (mercredi) matin est tout simplement stupéfiant.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 16:50