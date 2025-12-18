AccueilATPBrad Gilbert, sur le remplaçant de Ferrero comme entraîneur d'Alcaraz : "Deux...
Brad Gilbert, sur le rempla­çant de Ferrero comme entraî­neur d’Alcaraz : « Deux noms me viennent immé­dia­te­ment à l’esprit »

Ancien 4e joueur mondial, Brad Gilbert, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff, s’est exprimé via une vidéo publiée sur son compte Twitter sur la sépa­ra­tion surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Visiblement choqué par cette déci­sion, l’Américain a tenté de se projeter en rete­nant notam­ment deux noms suscep­tibles de prendre la relève de Ferrero. 

« Deux noms me viennent immé­dia­te­ment à l’es­prit. David Ferrer, le capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, évidem­ment un ancien grand joueur, qui connaît bien Carlos. Il pour­rait peut‐être prendre la relève à titre inté­ri­maire, mais c’est évidem­ment le nom qui ressort le plus. Carlos Moya serait égale­ment un choix inté­res­sant, lui qui a connu un succès incroyable avec Nadal, mais il travaille pour la Nadal Academy. Qui sait comment cela va se passer ? Les prochaines semaines s’an­noncent inté­res­santes. Ce qui s’est passé ce (mercredi) matin est tout simple­ment stupéfiant.

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 16:50

