Ancien 4e joueur mondial, Brad Gilbert, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff, s’est exprimé via une vidéo publiée sur son compte Twitter sur la sépa­ra­tion surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Visiblement choqué par cette déci­sion, l’Américain a tenté de se projeter en rete­nant notam­ment deux noms suscep­tibles de prendre la relève de Ferrero.

morning thoughts 💭 on Escape from Alcaraz coaching split ⁦@Tennis⁩ pic.twitter.com/jy4bu6CmOa — Brad Gilbert (@bgtennisnation) December 17, 2025

« Deux noms me viennent immé­dia­te­ment à l’es­prit. David Ferrer, le capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, évidem­ment un ancien grand joueur, qui connaît bien Carlos. Il pour­rait peut‐être prendre la relève à titre inté­ri­maire, mais c’est évidem­ment le nom qui ressort le plus. Carlos Moya serait égale­ment un choix inté­res­sant, lui qui a connu un succès incroyable avec Nadal, mais il travaille pour la Nadal Academy. Qui sait comment cela va se passer ? Les prochaines semaines s’an­noncent inté­res­santes. Ce qui s’est passé ce (mercredi) matin est tout simple­ment stupéfiant.