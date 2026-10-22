Rafael Jodar a réalisé la semaine dernière la meilleure performance de sa carrière en se hissant, pour la première fois, en finale d’un Masters 1000 à Shanghai, où il s’est incliné face à un excellent Alejandro Davidovich Fokina.
Malgré ce magnifique parcours, un incident avec un ramasseur de balles est venu ternir sa performance. En effet, lors de son huitième de finale, l’Espagnol s’en est pris verbalement à l’un d’entre eux, lui adressant des mots particulièrement durs.
Interrogé à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel, l’ancien entraîneur Brad Gilbert n’a pas mâché ses mots concernant l’attitude du jeune Espagnol, estimant qu’un tel comportement était tout simplement impardonnable.
« Perdre son sang‐froid face à un ramasseur de balles est inexcusable », a déclaré l’Américain.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 09:17