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Brad Gilbert très ferme avec Rafael Jodar : « Perdre son sang‐froid face à un ramas­seur de balle est inexcusable »

Par
Antoine Trupiano
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Rafael Jodar a réalisé la semaine dernière la meilleure perfor­mance de sa carrière en se hissant, pour la première fois, en finale d’un Masters 1000 à Shanghai, où il s’est incliné face à un excellent Alejandro Davidovich Fokina.

Malgré ce magni­fique parcours, un inci­dent avec un ramas­seur de balles est venu ternir sa perfor­mance. En effet, lors de son huitième de finale, l’Espagnol s’en est pris verba­le­ment à l’un d’entre eux, lui adres­sant des mots parti­cu­liè­re­ment durs.

Interrogé à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel, l’an­cien entraî­neur Brad Gilbert n’a pas mâché ses mots concer­nant l’at­ti­tude du jeune Espagnol, esti­mant qu’un tel compor­te­ment était tout simple­ment impardonnable.

« Perdre son sang‐froid face à un ramas­seur de balles est inex­cu­sable », a déclaré l’Américain.

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 09:17

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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