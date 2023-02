Brad Gilbert s’est exprimé sur plusieurs sujets lors de son passage sur le podcast de Patrick McEnroe, Holding Court.

Et après avoir évoqué la nouvelle menta­lité de Novak Djokovic, l’an­cien 4e joueur mondial s’est penché sur le cas de Rafael Nadal sur lequel il n’est pas très optimiste.

« Il se blesse sans cesse et n’est plus le même joueur, ce qui rend les choses très diffi­ciles menta­le­ment car c’est épui­sant de passer par toutes ces diffé­rentes réédu­ca­tions. On accu­mule de la valeur quand on gagne des matchs… Depuis Roland‐Garros l’année dernière, il n’a plus gagné de trophée. Il s’est blessé et ensuite des Américains l’ont battu, donc il a perdu cette valeur, il doit la retrouver. Si mes calculs sont corrects, son incroyable série de semaines consé­cu­tives au sein du top 10 mondial, qui dure depuis près de 18 ans, croyez‐le ou non, va prendre fin. Il sera dans une posi­tion diffé­rente dans les tirage au sort. Mais avant tout, vous voulez juste le voir en bonne santé. S’il est en bonne santé, il gagnera des matches et il aura raison. »