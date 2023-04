Dans un récent podcast, l’en­trai­neur de Tommy Paul qui réalisé une belle saison pour l’ins­tant s’est exprimé au sujet de la situa­tion de Rafael Nadal. Pour lui, les choses ont vrai­ment changé car l’Espagnol a beau­coup perdu ces derniers temps, plus que jamais dans sa carrière.



« Il est certain que Nadal a été beau­coup plus vulné­rable au cours des six ou huit derniers mois. Je crois qu’il a perdu contre cinq Américains d’af­filée, quelque chose comme ça, peut‐être quatre, je ne suis pas sûr. Il y a donc chez lui une vulné­ra­bi­lité qui n’exis­tait pas aupa­ra­vant », a expliqué Brad Stine.