À 59 ans, Günter Bresnik s’est lan­cé un nou­veau défi en accep­tant de prendre sous son aile Gaël Monfils. Un choix fort et osé pour la Monf’, avec l’an­cien entraî­neur de Boris Becker, d’Henri Lecomte et plus récem­ment de Dominic Thiem, pas vrai­ment répu­té pour sa com­plai­sance. Pourtant, le cou­rant semble pour l’ins­tant pas­ser entre les deux forts carac­tères, comme en témoigne Bresnik lors d’une inter­view à Heute.at.

« D’un point de vue humain, Monfils une per­sonne très agréable. On ne s’en­nuie jamais avec lui. En termes de ten­nis, Gaël est le meilleur ath­lète du cir­cuit. Mais il y a de nom­breux points d’in­ter­ro­ga­tion quant à savoir s’il va nous conve­nir. Il a 34 ans, choisira‐t‐il de don­ner une chance à nos idées ? Je ne conti­nue­rai cer­tai­ne­ment pas à tra­vailler comme avant, mais il le sait », a décla­ré Gunter avant de prendre la défense de son nou­veau pou­lain à pro­pos d’une répu­ta­tion qui le suit. « Ce n’est pas vrai qu’il simule des bles­sures. Il se penche, c’est son rituel. D’autres arrachent leur slip de leurs fesses. »