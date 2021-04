Günther est comme un sniper. Quand il dégaine cela peut faire très mal.

Interrogé récem­ment par un média autri­chien on line, l’an­cien coach de Thiem n’a pas épargné les joueurs qui passent leur temps sur les consoles et leur télé­phone et qui se plaignent des condi­tions dans lesquelles ils font aujourd’hui leur métier.

Ses remarques sont plutôt surpre­nantes d’au­tant qu’il entraîne un certain Gaël Monfils qui n’est pas le dernier de la classe dans ce domaine.

« Les plaintes concer­nant les bulles et la période que nous vivons dans le tennis actuel­le­ment me semblent pas justi­fiées. Certains semblent souf­frir de gagner que 100.000 dollars plutôt qu’1 million…Mais il faut aussi penser aux gens qui n’ont plus rien, même pas de quoi mettre du pain sur la table. Mise à part cela, la fameuse routine du circuit ne change pas trop, parce que les jeunes passent 90% de leur temps libre sur la Playstation, Instagram et autre merde. C’est leur droit mais je n’ai pas envie de les plaindre. Pour les joueurs âgés de plus de 30 ans, les choses sont plus différentes »