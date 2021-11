Dans le monde des coachs, il y a de tout. Des tech­ni­ciens, des amou­reux du jeu, des perfec­tion­nistes, des experts, et il y a des « mythos » comme l’on dit.

Gunter Bresnik a beau avoir eu des résul­tats avec Dominic Thiem, ses sorties média­tiques deviennent de plus en plus problématiques.

La dernière lors d’une inter­view donnée à Heute confirme qu’il faudra un jour se pencher sur son cas : « Je suis l’en­traî­neur de tennis le plus respecté au monde au niveau inter­na­tional, je me consacre à ce travail depuis de nombreuses années, je n’ai pas commencé hier. En 2022 j’aurai 35 ans dans la profes­sion et je peux dire que j’ai eu du succès auprès de chers joueurs »