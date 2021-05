Le coach de Gaël Monfils était plutôt positif après la défaite de son poulain, il a égale­ment livré son analyse très person­nelle à l’Equipe sur ce qu’il faut faire pour être perfor­mant sur un court aujourd’hui : « Il faut oublier la construc­tion du point. Frapper quinze fois et terminer par une amortie, ça n’existe plus. Aujourd’hui, le tennis est dominé par celui qui prend l’ini­tia­tive en premier » a expliqué le coach autri­chien qui a rajouté : » Service et coup droit : si tu prends le dessus sur ces deux premiers coups, tu dictes le point. Si tu te contentes de défendre, de courir et de slicer, tu gagneras des matches mais tu ne battras pas les meilleurs »