Gunter Bresnik, interrogé par le média autrichien Laola, s’est exprimé sur les conséquences liées à la suspension du circuit. L’ancien mentor de Dominic Thiem évoque d’abord l’aspect physique : « Je pense que la grande majorité des joueurs se remettra rapidement en forme. Ils se préparent tous chez eux et je pense qu’avec quelques jours d’entraînement sur le terrain, ils retrouveront leur niveau même s’il y aura des joueurs qui auront un niveau plus bas qu’avant la suspension et d’autres qui en profiteront.«

Le célèbre coach aborde ensuite l’aspect financier et craint pour les joueurs de second rang : « Ceux qui sont en tête du classement ne seront pas touchés économiquement. Ils sont heureux parce que leurs points ont été gelés et économiquement, ils ne sont pas dans le besoin. Durant toute leur carrière, ils ont gagné assez d’argent pour vivre confortablement toute leur vie. Je crains que ça creuse encore plus l’écart au sommet. »