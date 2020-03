Dans un entretien accordé au quotidien autrichien Standard, l’ancien entraineur de Dominic Thiem a donné son avis sur la crise du coronavirus qui secoue la planète. Comme à son habitude, il n’a pas mâché ses mots. Pour lui, le monde ne tourne plus rond : « Le sport a toujours un vrai pouvoir, mais je pense que la relation avec les fans n’est plus la même. Le fait qu’il n’y ait pas de Championnat d’Europe de football, pas les Jeux Olympiques de Tokyo, ni Roland-Garros en Mai, les gens, au final, ce n’est pas leur problème. Et ce qu’il y a de réconfortant en ce moment, c’est que les vrais héros sont célébrés et c’est finalement ridicule de se prosterner devant un joueur de foot comme Ronaldo qui gagne 100.000 euros par jour alors que l’on n’a soit-disant pas assez d’argent pour les professionnels de santé. »

