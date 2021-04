Günter Bresnik, l’an­cien mentor de Dominic Thiem et actuel coach de Gaël Monfils, pose son œil sur le circuit actuel et s’attaque à la récente réforme sur les points dans les tour­nois Futures. L’entraineur de 59 ans estime que ces « évolu­tions » péna­lisent les jeunes joueurs en progres­sion et ose même une analogie avec le système scolaire.

« Ce qu’ils font avec les jeunes joueurs, garçons et filles, est un scan­dale. Un titre Futures a été réduit de 18 à 10 points, en plus il n’y a pas plus de 18 tour­nois. Si je gagne 18 tour­nois, je n’aurai pas assez de points pour me classer parmi les 300 premiers et passer à la caté­gorie suivante. Je consi­dère cela stupide. C’est comme aller à l’école primaire pendant quatre ans et ensuite ne pas avoir la chance d’aller à l’école secon­daire. Si quel­qu’un travaille bien, qu’il progresse mais qu’en­suite il ne peut pas avancer, alors le système est idiot », a déclaré un Gunter Bresnik remonté à l’Austria Presse Agentur.