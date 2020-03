Loin d’avoir sa langue dans la poche, Gunter Bresnik a accordé un entretien à La Ola où il se montre très critique envers le clan de Dominic Thiem. Mentor historique de l’actuel numéro 3 mondial, il n’a pas digéré leur séparation en 2019 : « Il y a des choses que je ne comprends pas du tout et chaque jour je me rends compte à quel point ils ont été injustes envers moi. Je n’ai pas de rancune, mais il est vrai que je suis un peu contrarié parce que je me suis senti trompé (…) Si je dois tout à quelqu’un, alors je ne peux pas le traiter comme ça. Wolfgang (Thiem, le père de Dominic) serait un entraîneur de club à Seebenstein et Dominic serait un joueur de Future. »

En attendant, le célèbre coach ne cache pas qu’il souhaiterait reprendre du service : « Si un projet me passionne, alors je le prendrai. J’ai une famille avec laquelle j’aime passer du temps, mais ils connaissent aussi ma passion pour le tennis. Pour l’instant je n’ai pas de candidat, mais à l’avenir qui sait. »