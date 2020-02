Invité de l’émission de télévision « Sport und Talk » en Autriche sur ServusTV, Gunter Bresnik n’a rien manqué du parcours australien de son ancien élève Dominic Thiem. L’ancien coach de l’Autrichien se veut d’ailleurs optimiste pour la suite de sa carrière : « A court terme, il sera numéro 3 mondial et à long terme, il sera numéro 1 mondial. Il a battu tous les meilleurs joueurs et à plusieurs reprises, le Big 3, Andy Murray à l’époque, Stan Wawrinka. Il a tout ce qu’il faut et il le confirmera. »

Dominic Thiem, finaliste malheureux à Melbourne, est revenu à 85 points de Roger Federer, troisième joueur mondial. Son ancien mentor est également revenu sur les progrès effectués par le joueur de 26 ans : « Il a très bien servi pendant toute la quinzaine et je trouve qu’il s’est amélioré au retour. Il a également progressé dans son jeu à la volée. »