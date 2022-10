Ancien 7e joueur mondial et lauréat de l’Open d’Australie en 1980, Brian Teacher s’est récem­ment exprimé sur le Big 3 et son héri­tage pour le podcast Court‐side with Bellinson tennis. Et d’après l’Américain, revoir une telle domi­na­tion dans les années à venir est haute­ment improbable.

« Nous ne verrons plus jamais un groupe de joueurs comme celui‐ci. Ils ont cumulé telle­ment de records incroyables au cours des 15 dernières années avec un nombre insensé de Grands Chelems. De notre vivant, il est clair que ne nous ne rever­rons pas ce type d’ex­cel­lence et de profes­sion­na­lisme tout en étant de si grands ambas­sa­deurs du sport. »