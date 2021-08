Révélation améri­caine de l’été, Jenson Brooksby, 20 ans et 130e mondial, est qualifié pour les demi‐finales sur l’ATP 500 de Washington où il défiera Jannik Sinner. Méconnu du grand public et grand combat­tant sur le court, il a révélé que Rafael Nadal était l’une de ses inspirations.

« Pour le moment, je dirais que mon joueur préféré est Rafael Nadal, en raison de sa force mentale. Dans chacun de ses matchs, vous savez qu’il se présen­tera et réali­sera la meilleure perfor­mance possible. Je pense qu’il est le meilleur à cet égard, donc c’est certai­ne­ment le joueur en acti­vité que j’ad­mire le plus dans ce domaine. »