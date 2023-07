Jenson Brooksby, absent depuis l’Open d’Australie et désor­mais 101e mondial, a été suspendu provi­soi­re­ment. La raison ? Trois absences à des tests anti­do­page sur une période de douze mois. Dans l’at­tente de pouvoir s’ex­pli­quer, il a accepté la déci­sion de l’Agence inter­na­tio­nale d’in­té­grité du tennis (ITIA) même s’il nie les accu­sa­tions à son encontre.

« La suspen­sion provi­soire n’est pas un aveu que j’ai fait quelque chose de mal ; au contraire, j’ai nié cette accu­sa­tion et j’at­tends un arbi­trage avec un tribunal indé­pen­dant. Je n’ai jamais échoué un test anti­do­page et je n’ai jamais pris de substances que je n’étais pas auto­risé à prendre. J’ai été testé à plusieurs reprises, dont trois fois après une inter­ven­tion chirur­gi­cale en mars 2023 (…) L’un des tests manqués présumés s’est produit deux jours avant l’ATP 250 de ‘s‑Hertogenbosch, en juin 2022. J’étais à l’hôtel offi­ciel du tournoi, où j’avais dit que je serais, et dans ma chambre, et à l’heure à laquelle j’avais dit que j’y serais », a écrit le joueur de 22 ans sur Instagram.