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Bruguera accuse : « Certains joueurs manquent cruel­le­ment d’am­bi­tion. Rares sont ceux qui sont prêts à faire les efforts néces­saires pour riva­liser avec Sinner et Alcaraz »

Par
Thomas S
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Sergi Bruguera n’y est pas allé de main morte lors de sa dernière inter­view accordée à nos confrères de Puntodebreak.

Après avoir expliqué qu’il manquait « des joueurs du calibre de Wawrinka, Murray ou Del Potro », l’an­cien coach de Richard Gasquet, et plus récem­ment d’Arthur Fils, s’est montré parti­cu­liè­re­ment critique concer­nant le niveau global du circuit ATP, derrière les intou­chables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Selon lui, certains joueurs bien classés ne se donnent pas les moyens de riva­liser avec les deux champions. 

« C’est vrai, certains manquent cruel­le­ment d’am­bi­tion et se contentent seule­ment de figurer parmi les dix ou quinze premiers. La semaine où ils sont en forme, ils atteignent la finale ou remportent un tournoi ATP 500, et cela leur suffit. Je ne sais pas ce qu’ils ont en tête, mais on a vrai­ment l’im­pres­sion qu’ils ont cette atti­tude ; rares sont ceux qui sont prêts à faire les efforts néces­saires pour atteindre ce niveau supé­rieur qui leur permet­trait de riva­liser avec Sinner et Alcaraz. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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