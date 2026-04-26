Sergi Bruguera n’y est pas allé de main morte lors de sa dernière interview accordée à nos confrères de Puntodebreak.
Après avoir expliqué qu’il manquait « des joueurs du calibre de Wawrinka, Murray ou Del Potro », l’ancien coach de Richard Gasquet, et plus récemment d’Arthur Fils, s’est montré particulièrement critique concernant le niveau global du circuit ATP, derrière les intouchables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Selon lui, certains joueurs bien classés ne se donnent pas les moyens de rivaliser avec les deux champions.
« C’est vrai, certains manquent cruellement d’ambition et se contentent seulement de figurer parmi les dix ou quinze premiers. La semaine où ils sont en forme, ils atteignent la finale ou remportent un tournoi ATP 500, et cela leur suffit. Je ne sais pas ce qu’ils ont en tête, mais on a vraiment l’impression qu’ils ont cette attitude ; rares sont ceux qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour atteindre ce niveau supérieur qui leur permettrait de rivaliser avec Sinner et Alcaraz. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 17:47