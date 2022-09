Lors de sa confé­rence de presse à Valence avant la rencontre de l’Espagne face à la Serbie, Sergi Bruguera, le capi­taine espa­gnol, a forcé­ment été inter­rogé sur le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open. Et selon lui, il n’y a vrai­ment rien d’étonnant.

« J’ai regardé la finale dans la chambre parce qu’il était trop tard. Avec Alcaraz, nous savions que cela allait arriver tôt ou tard, mais tout s’est passé très vite, ce qui est impres­sion­nant. La semaine qu’il a passée est impres­sion­nante, beau­coup de matchs en cinq sets, plus une grande finale. Il est dans une forme spec­ta­cu­laire, tant physi­que­ment que menta­le­ment, mais le plus impor­tant pour nous est qu’il vienne mardi nous rejoindre et qu’il ait le temps de récupérer. »