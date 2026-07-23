De passage dans le podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », Bryan Shelton s’est confié sur son double rôle de père et d’en­traî­neur auprès de son fils Ben Shelton, actuel 6e joueur mondial.

Une situa­tion loin d’être rare sur le circuit, où plusieurs joueurs sont accom­pa­gnés par un parent. L’Américain a expliqué que l’es­sen­tiel était de savoir faire la part des choses afin de préserver leur relation.

The most impres­sive thing Bryan Shelton has built isn’t Ben’s tennis.

It’s a rela­tion­ship where he can be both father and coach, without either role swal­lo­wing the other.

He knows when to push, when to stay quiet, and when to let Ben comple­tely own the journey.

Having lived the… pic.twitter.com/IabPncymks — Caroline Garcia (@CaroGarcia) July 21, 2026

« C’est diffi­cile de conci­lier ces deux rôles : être le père d’un jeune homme encore très jeune, en pleine crois­sance, qui découvre la vie, et en même temps être son entraî­neur. Oui, c’est dur parfois. Mais je pense que pour moi, il s’agit simple­ment d’être patient et attentif. Et je suis constam­ment à l’écoute de l’état d’esprit et des émotions de Ben, quand il veut parler de tennis, de son jeu, de choses liées au sport. J’en suis conscient. Et quand il n’en a pas envie, je le sais aussi. Alors je respecte simple­ment les deux aspects. Et je pense que c’est là que notre rela­tion est saine ».