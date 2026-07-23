De passage dans le podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », Bryan Shelton s’est confié sur son double rôle de père et d’entraîneur auprès de son fils Ben Shelton, actuel 6e joueur mondial.
Une situation loin d’être rare sur le circuit, où plusieurs joueurs sont accompagnés par un parent. L’Américain a expliqué que l’essentiel était de savoir faire la part des choses afin de préserver leur relation.
The most impressive thing Bryan Shelton has built isn’t Ben’s tennis.— Caroline Garcia (@CaroGarcia) July 21, 2026
It’s a relationship where he can be both father and coach, without either role swallowing the other.
He knows when to push, when to stay quiet, and when to let Ben completely own the journey.
Having lived the… pic.twitter.com/IabPncymks
« C’est difficile de concilier ces deux rôles : être le père d’un jeune homme encore très jeune, en pleine croissance, qui découvre la vie, et en même temps être son entraîneur. Oui, c’est dur parfois. Mais je pense que pour moi, il s’agit simplement d’être patient et attentif. Et je suis constamment à l’écoute de l’état d’esprit et des émotions de Ben, quand il veut parler de tennis, de son jeu, de choses liées au sport. J’en suis conscient. Et quand il n’en a pas envie, je le sais aussi. Alors je respecte simplement les deux aspects. Et je pense que c’est là que notre relation est saine ».
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 10:16