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Bryan Shelton, père et coach de Ben, 6e mondial : « Concilier ces deux rôles, auprès d’un homme encore très jeune, qui découvre la vie, c’est parfois difficile »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », Bryan Shelton s’est confié sur son double rôle de père et d’en­traî­neur auprès de son fils Ben Shelton, actuel 6e joueur mondial.

Une situa­tion loin d’être rare sur le circuit, où plusieurs joueurs sont accom­pa­gnés par un parent. L’Américain a expliqué que l’es­sen­tiel était de savoir faire la part des choses afin de préserver leur relation.

« C’est diffi­cile de conci­lier ces deux rôles : être le père d’un jeune homme encore très jeune, en pleine crois­sance, qui découvre la vie, et en même temps être son entraî­neur. Oui, c’est dur parfois. Mais je pense que pour moi, il s’agit simple­ment d’être patient et attentif. Et je suis constam­ment à l’écoute de l’état d’esprit et des émotions de Ben, quand il veut parler de tennis, de son jeu, de choses liées au sport. J’en suis conscient. Et quand il n’en a pas envie, je le sais aussi. Alors je respecte simple­ment les deux aspects. Et je pense que c’est là que notre rela­tion est saine ».

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 10:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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