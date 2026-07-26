Récemment de passage sur le podcast de Tennis Insider, Bryan Shelton, ex‐55e en simple et désormais entraîneur de son propre fils, Ben, actuel 6e joueur mondial, s’est confié sur ce rôle compliqué.
« En tant qu’entraîneur, c’est là tout le défi : travailler avec un joueur comme Ben, qui est très agressif. Mais il lui arrive parfois de dépasser les bornes et de se saboter lui‐même, ce qui l’empêche d’atteindre le deuxième ou le troisième tour du tournoi. C’est difficile de concilier ces deux rôles : être le père d’un jeune homme encore très jeune, en pleine croissance, qui découvre la vie, tout en étant son entraîneur. Oui, c’est parfois difficile. Mais je pense que pour moi, il s’agit simplement d’être patient et attentif. Et je suis constamment à l’écoute de l’état d’esprit et des émotions de Ben, lorsqu’il souhaite parler de tennis, de son jeu ou de tout ce qui touche à ce sport. J’en suis conscient. Et quand il n’en a pas envie, je le sais aussi. Je respecte donc simplement ces deux aspects. Et je pense que c’est ce qui rend notre relation saine. »
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 14:12