Invité du podcast Tennis Insider Club, Bryan Shelton, père et entraîneur de Ben a fait une révélation croustillante sur la motivation première de son fils à s’essayer au jeu à la petite balle jaune. Selon l’Américain, la perspective de manquer des journées de cours a convaincu « Big Ben » de pratiquer le tennis.
« Au début, Ben ne s’intéressait pas au tennis. Il disait : « Ce ne sera pas mon sport. Je vais jouer au football, au basket, au baseball, mais pas au tennis. » Il voyait sa sœur partir en tournoi le week‐end, et aux États‐Unis, les finales ont souvent lieu le lundi. Du coup, si elle obtenait de très bons résultats au tournoi, elle manquait l’école le lundi. Et honnêtement, je pense qu’il était simplement jaloux qu’elle puisse manquer un jour d’école chaque semaine ».
Une anecdote qui a de quoi faire sourire, le joueur fait aujourd’hui partie des cadors du circuit, quatrième joueur mondial et auteur de sa première finale en Grand Chelem cette année. Pas de doute Shelton a fait le bon choix.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 08:53