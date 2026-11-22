Invité du podcast Tennis Insider Club, Bryan Shelton, père et entraî­neur de Ben a fait une révé­la­tion crous­tillante sur la moti­va­tion première de son fils à s’es­sayer au jeu à la petite balle jaune. Selon l’Américain, la pers­pec­tive de manquer des jour­nées de cours a convaincu « Big Ben » de prati­quer le tennis.

« Au début, Ben ne s’in­té­res­sait pas au tennis. Il disait : « Ce ne sera pas mon sport. Je vais jouer au foot­ball, au basket, au base­ball, mais pas au tennis. » Il voyait sa sœur partir en tournoi le week‐end, et aux États‐Unis, les finales ont souvent lieu le lundi. Du coup, si elle obte­nait de très bons résul­tats au tournoi, elle manquait l’école le lundi. Et honnê­te­ment, je pense qu’il était simple­ment jaloux qu’elle puisse manquer un jour d’école chaque semaine ».

Une anec­dote qui a de quoi faire sourire, le joueur fait aujourd’hui partie des cadors du circuit, quatrième joueur mondial et auteur de sa première finale en Grand Chelem cette année. Pas de doute Shelton a fait le bon choix.